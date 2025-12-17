Economía.- La petrolera estatal de Venezuela mantiene sus operaciones pese al bloqueo de EEUU

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

La empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha confirmado que sus operaciones de exportación de crudo y derivados continúan con normalidad a pesar del bloqueo de Estados Unidos a la entrada y salida de buques petroleros del país latinoamericano.

"Las operaciones de exportación de crudo venezolano y derivados se mantienen a pesar del intento de bloqueo ilegal e ilegítimo, mediante esquemas seguros y garantías plenas", informó la empresa en un comunicado.

En concreto, los buques petroleros continúan navegando "con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas" en ejercicio de los derechos de libre comercio amparados por el derecho internacional, esgrime PDVSA.

La firma ha recordado que la industria petrolera venezolana ha sido objetivo de medidas coercitivas unilaterales, sabotajes, ataques cibernéticos, y más recientemente, de "actos de piratería internacional" para el robo del petróleo, "diseñados para afectar su funcionamiento y vulnerar los derechos económicos de la nación".

Ante esta situación, la petrolera ha ratificado su "compromiso" con la defensa de la soberanía energética de Venezuela, el cumplimiento de sus compromisos comerciales y la protección de sus operaciones marítimas.

"Petróleos de Venezuela continuará avanzando, junto al pueblo venezolano, en la senda de la recuperación, el fortalecimiento y la defensa irrestricta de la industria petrolera nacional, convencida de que la dignidad, la unión y la paz son pilares fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de la patria", señala la empresa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un bloqueo "completo y total" de todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, a cuyo Gobierno ha acusado de "apropiarse de (su)" crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato a Washington.