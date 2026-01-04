Economía: la riqueza de las familias italianas por debajo de los niveles de 2012

El informe subraya además que las desigualdades en Italia son "cada vez más amplias" y que "también se desvanece el mito de los italianos como pueblo de ahorristas": la tasa de ahorro bruto es inferior a la media del área euro y sensiblemente más baja que la de las principales economías del continente.

Para First CISL —advirtió su secretario general, Riccardo Colombani— "son necesarias políticas innovadoras que permitan conciliar el aumento de la competitividad del país con un crecimiento significativo de la riqueza de las familias, poniendo en el centro el objetivo crucial de reducir las desigualdades". Entre las medidas mencionó la participación de trabajadores en la gestión de las empresas, a implementarse según lo previsto en la ley de iniciativa popular impulsada por CISL, así como inversiones sustanciales para afrontar las múltiples transformaciones en curso. "Es central el papel del ahorro, que debe canalizarse hacia la economía real", añadió.

La riqueza neta del conjunto de las familias italianas —señala el estudio— ascendía en junio de 2025 a 10.991,5 millones de euros, equivalente al 16,6% del total del área euro, en descenso desde el 22,9% registrado en 2012. Por familia, a fines de 2012 (unos 375.600 euros) era superior a la de las familias francesas y alemanas (325.100 y 228.500 euros, respectivamente), mientras que a mediados de 2025 resulta inferior (438.700 euros, frente a 442.200 de Francia y 461.600 de Alemania).

En materia de desigualdad, en Italia el 50% de la población posee apenas el 7,4% de la riqueza; el 60% no supera el 12%; en cambio, el 10% más rico controla el 59,9% y "incluso el 5% más rico detenta más del 49,4% de la riqueza total".

En cuanto al ahorro, "a junio de 2025 el dato italiano (12,3%) se sitúa claramente por debajo tanto del promedio del área euro (15,4%) como de Alemania (19,2%) y Francia (18,7%)".

En el corto plazo, advierte Codacons, este panorama podría derivar en "un fracaso de las rebajas de invierno", y reclama "intervenciones sobre salarios, pensiones y poder adquisitivo".

