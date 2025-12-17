Economía: lamenta que se levante el veto a coches de combustión y cree que pronto costarán igual que un eléctrico

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha lamentado este miércoles que la Comisión Europea haya decidido levantar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035, puesto que el coche eléctrico "ya está aquí" y hay análisis que indican que para el año que viene igualarán los precios con otros modelos de gasolina o diésel.

A la salida de su comparecencia en la comisión donde ha explicado los últimos avances del Plan de Recuperación, el ministro Cuerpo se ha pronunciado sobre el último movimiento de la Comisión Europea para permitir una producción limitada de vehículos de combustión a partir de 2035.

En primer lugar, Cuerpo ha dicho que comparte la opinión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuanto a que es un "error histórico" la decisión tomada por la Comisión Europea y ha remarcado la apuesta "clara" del Gobierno por la movilidad sostenible en España. A renglón seguido, el ministro ha enfatizado que la realidad del vehículo eléctrico "ya está aquí" y hay "algunos análisis" que apuntan en el 2026 "ya hay una cierta igualación de precios con vehículos de combustión".

Asimismo, el titular de Economía ha apuntado que será hacia los vehículos eléctricos donde seguirá yendo la demanda y por tanto considera que hay que ayudar al sector para que esa transición se haga "lo más rápido posible", dados los beneficios que se obtienen en términos de sostenibilidad medioambiental y también de "competitividad" y de empleo. "Esa es la apuesta en la que nosotros vamos a seguir", ha zanjado.

