Economía lanza una consulta pública para crear una cuenta de ahorro e inversión en España

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha lanzado una consulta pública previa para recabar información sobre el diseño de una cuenta de ahorro e inversión en España y para implementar el sello 'Finance Europe', según el texto publicado en la página web del departamento.

En el texto de la consulta, que servirá para elaborar una normativa que regule la cuenta y la etiqueta, Economía explica que las cuentas de ahorro e inversión son un instrumento "estructurado" que permite a los ciudadanos canalizar, "de forma sencilla y acumulativa a lo largo del tiempo", parte de su ahorro hacia una cartera diversificada de instrumentos financieros (acciones, bonos, fondos de inversión u otros productos aptos), ofrecida por intermediarios financieros autorizados.

Señala que ya hay varios Estados miembros de la Unión Europea que han desarrollado sus propios esquemas de ahorro e inversión (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia), y que han demostrado ser "útiles" para canalizar el ahorro de los hogares hacia inversiones "diversificadas y a largo plazo".

En este sentido, explica que la tasa de ahorro de los hogares españoles se ha incrementado en los últimos años hasta situarse en torno al 13% de la renta disponible, unos niveles "significativamente superiores" a los de la década anterior.

Sin embargo, a pesar de este aumento, el patrimonio de los hogares españoles ha continuado mostrado un "elevado peso" de los activos inmobiliarios, aproximadamente el 75% del total, mientras que la cartera de activos financieros presenta una diversificación limitada.

En concreto, destaca el del efectivo y los depósitos, que suponen el 35% del total, mientras que, a su vez, el 85% de los depósitos permanece en cuentas a la vista con "muy baja remuneración".

Así, para Economía, esta situación revela un "importante potencial" de movilización hacia los mercados de capitales que permitiría mejorar su profundidad a la vez que se mejora la rentabilidad del ahorro de las familias.

Esta iniciativa del Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpos, contempla, por tanto, varios objetivos: por un lado, busca que una mayor parte del ahorro de los hogares pueda canalizarse hacia diferentes instrumentos financieros y conseguir mejorar la rentabilidad y diversificación del ahorro a largo plazo; también persigue movilizar una parte creciente del ahorro privado hacia la financiación de la economía europea, uno de los grandes objetivos que tiene actualmente la Unión Europea.

"Un mercado de capitales europeo mejor integrado, más líquido y profundo contribuirá al doble objetivo de financiar los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, incluyendo la transición climática, digital o los retos de seguridad y autonomía estratégica, y ofrecer mayores oportunidades de ahorro e inversión a los ciudadanos", resalta Economía recordando también que a finales del pasado mes de septiembre la Comisión Europea adoptó una recomendación sobre el incremento de la disponibilidad de cuentas de ahorro e inversión en el marco de la estrategia para la Unión del Ahorro y la Inversión.

En este contexto, Economía resalta que está impulsando "progresos concretos" en la Unión del Ahorro e Inversiones a través de su iniciativa Laboratorio Europeo de Competitividad, concebida como un marco en el que un grupo de Estados Miembros pueden voluntariamente decidir poner en marcha de forma coordinada proyectos específicos que permitan profundizar el mercado de capitales y mejorar la integración.

Dentro de este marco, varios Estados miembros (España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Estonia) aprobaron el pasado 5 de junio la etiqueta 'Finance Europe', que establece un conjunto de criterios comunes para identificar productos de ahorro e inversión a largo plazo que dediquen una proporción significativa de sus activos a la economía europea.

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

Así, la consulta tiene como fin el recabar la opinión de personas y entidades que puedan estar potencialmente afectadas por la creación de la cuenta de ahorro e inversión en España y de la implantación del sello de 'Finance Europe'.

Economía pregunta a los interesados sobre la posible configuración básica de la cuenta, incluyendo posibles importes mínimos y máximos y el número de cuentas que cada persona pueda mantener; y sobre la amplitud y diversidad de los proveedores, sobre las condiciones en que debe ofrecerse y los costes y comisiones del producto. También plantea cuestiones sobre los activos elegibles y las características concretas que puede tener el sello 'Finance Europe' en su aplicación en España.

También pregunta sobre maneras de difundir el uso de esta cuenta entre la población española y sobre la supervisión del producto.

El plazo para participar en la consulta pública se extenderá hasta el 30 de enero de 2026.