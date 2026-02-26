Economía: las tasas hipotecarias en EEUU caen por debajo del 6%

Según datos difundidos por Freddie Mac y citados por ABC News, la tasa promedio para préstamos hipotecarios a 30 años se ubicó en 5,98%, frente al 6,01% registrado la semana anterior y muy por debajo del 6,76% observado hace un año.

Economistas consideran que el descenso representa un umbral psicológico clave para compradores potenciales, ya que reduce significativamente los pagos mensuales y mejora la capacidad de acceso a la vivienda en vísperas de la temporada primaveral de compras inmobiliarias en Estados Unidos.

Tras el fuerte aumento de tasas iniciado en 2022, combinado con el rápido encarecimiento de las viviendas posteriores a la pandemia, millones de compradores quedaron excluidos del mercado residencial.

Analistas señalan ahora señales iniciales de alivio: el crecimiento salarial comienza a superar el aumento de los precios inmobiliarios y la oferta de viviendas muestra una leve mejora, factores que podrían estimular nuevas operaciones durante 2026.

Las tasas hipotecarias suelen seguir la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que recientemente registró una caída en medio de expectativas de desaceleración económica e inflación más moderada. (ANSA).