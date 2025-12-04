Economía. Latam Airlines mejora sus proyecciones financieras para 2026 y espera un alza del 10% de sus operaciones

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Latam Airlines ha mejorado sus proyecciones financieras para el ejercicio 2026 con una previsión de crecimiento de entre un 8% y un 10% de sus operaciones de pasajeros, según ha avanzado la firma en un comunicado.

La aerolínea también prevé un margen operacional de entre el 15% y el 17% y un resultado bruto de explotación (Ebitda) que se sitúe en un rango entre los US$4.200 y los US$4.600 millones (3.596 millones y 3.938 millones de euros, respectivamente) para 2026, lo que supone un incremento de US$200 millones (171 millones de euros) respecto a la última proyección.

A su vez, la compañía espera un coste unitario ajustado de las operaciones de pasajeros, excluyendo combustible, entre 4,3 y 4,5 centavos.

En paralelo, Latam prevé una generación de flujo de caja apalancado de más de US$1.700 millones (1.455 millones de euros) y una ratio de apalancamiento neto ajustado (deuda neta total/ Ebitda ajustado) que se ubique en 1,4 veces o por debajo, así como una liquidez que supere los US$5.000 millones (4.280 millones de euros) para el cierre del 2026.

En términos de operaciones, Latam prevé un aumento de sus operaciones de entre el 6% y el 8% en la filial de Brasil, mientras que para los mercados domésticos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú el alza estimado se sitúa entre el 5% y el 7%.

Por otra parte, el crecimiento sería de entre el 11% y el 13% para el mercado internacional.

De cara a los próximos meses, el consejero delegado de Latam, Roberto Alvo, ha asegurado que continuarán trabajando para mantener su "disciplina" en la ejecución y en el control de costes.