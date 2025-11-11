Economía.- LATAM Airlines y Warner Bros se asocian para celebrar el aniversario de Harry Potter en sus aviones

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Latam Airlines ha cerrado una alianza exclusiva con Warner Bros Discovery Chile para celebrar el 25 aniversario de la película 'Harry Potter y la piedra filosofal' mediante una propuesta que combina entretenimiento y productos de este universo a sus aviones, según ha informado la compañía en un comunicado.

Durante un año a partir del 12 de noviembre, Latam presentará un Boeing 787-9 y un Airbus 320 decorados con un diseño especial en vinilo que incluirá ilustraciones de las películas de Harry Potter. Las dos aeronaves operarán rutas internacionales y nacionales.

Además, y en colaboración con WBD Ad Sales, la aerolínea combinará la emoción de esta saga con el espíritu de la compañía para conectar personas, destinos e historias en un anuncio especialmente producido para esta campaña.

En este período, los pasajeros podrán sentirse parte de la celebración y vivir experiencias tematizadas a bordo en vuelos seleccionados que incluirán elementos visuales en cabina, productos coleccionables y un servicio de catering con propuestas inspiradas en las películas de Harry Potter.

En paralelo, los usuarios tendrán a su disponibilidad todas las películas de la saga en Latam Play, la plataforma de conectividad y entretenimiento a bordo, junto a otros contenidos temáticos relacionados.

Al mismo tiempo, podrán disfrutar de sorteos, actividades y acciones especiales en aeropuertos y redes sociales para aficionados de la saga, con premios como billetes, experiencias temáticas y merchandising oficial.