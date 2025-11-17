Economía.- Los inmigrantes aportaron la mitad del crecimiento medio del PIB entre 2022 y 2024, según Banco de España

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La población inmigrante contribuyó con 2 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del 3,9% del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2022 y 2024, lo que supone que el 52% del crecimiento económico en dicho periodo se debió a este colectivo, según el Banco de España.

Así lo ha indicado la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, este lunes en la conferencia 'Diversity, Equity and Inclusion in Economics, Finance, and Central Banking' celebrada en París.

En la misma, la subgobernadora ha indicado también que los inmigrantes son responsables también de entre el 0,4% y el 0,7% del crecimiento anual del 2,9% del PIB per cápita en el mismo periodo.

Núñez ha apuntado que la inmigración que llega a España es notablemente más joven que la población nativa, lo que explica que los migrantes contribuyan con una tasa de participación más alta.

Además, la población inmigrante procedente de Latinoamérica ha aumentado significativamente al igual que la proporción de migrantes con niveles educativos más altos.

Por sexos, desde el Banco de España avisan de que la tasa de participación de las mujeres inmigrantes en la población activa y en el empleo es inferior a la de los hombres, lo que demuestra la necesidad de políticas de integración que aborden estas necesidades específicas.

Según exponen desde el organismo presidido por José Luis Escrivá, la inmigración responde a circunstancias cíclicas, con un retraso aproximadamente de dos años y un patrón cíclico en España más pronunciado que en otros países europeos.