Economía: Lula, el acuerdo UE-Mercosur "ahora o nunca"

"Llevamos 26 años esperando este acuerdo, y es un acuerdo que favorece más a Europa que al Mercosur", afirmó Lula durante una reunión del Consejo de Ministros, recordando que, a pedido de Bruselas, se había movido la cumbre del Mercosur del 2 al 20 de diciembre para facilitar la firma del mismo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, no quiere firmar por los agricultores, y no entendemos por qué Italia no quiere firmar", continuó el presidente brasileño, enfatizando que "la realidad es que tanto en Brasil como en el Mercosur hemos renunciado a todo lo que podíamos renunciar".

"Si no se lleva a cabo ahora, Brasil no firmará el acuerdo mientras yo sea presidente", advirtió el mandatario sudamericano, visiblemente molesto.

Lula hizo un llamado a "defender el multilateralismo con un acuerdo que une a 722 millones de personas en un momento en que hay un presidente de Estados Unidos que promueve el unilateralismo". (ANSA).