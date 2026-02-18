Economía: Lula en misión en India, el sábado bilateral con Modi

Lula asistirá este jueves a la ceremonia de inauguración oficial de la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, el sábado.

"Ambos líderes abordarán la relación bilateral en su conjunto", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Delhi.

El portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, acompañó su declaración con imágenes de la alfombra roja con la que fue recibido el presidente brasileño al desembarcar del avión, y enfatizó que "India y Brasil comparten una relación muy estrecha y multifacética".

Brasil, el mayor mercado de India en Latinoamérica, se está posicionando, entre otras cosas, como una alternativa global para las tierras raras en un mercado dominado por China (ANSA).