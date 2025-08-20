Economía: Lula-Macron relanzan negociaciones acuerdo Mercosur-UE

La decisión se tomó durante una llamada telefónica de casi una hora iniciada por Lula, en la que ambos líderes reafirmaron su apoyo al libre comercio y al multilateralismo.

Francia se mantiene entre los países más cautelosos de la UE, preocupada por el posible impacto en la agricultura nacional derivado de la apertura a los productos latinoamericanos. Lula, por su parte, considera el acuerdo crucial para fortalecer los lazos con Europa en un momento de tensiones comerciales con Estados Unidos.

En un comunicado, la presidencia brasileña informó que Lula aprovechó la oportunidad para criticar los aranceles impuestos por Washington contra Brasil -los productos del país sudamericano fueron gravados con un 50% por Estados Unidos- y explicó a Macron las medidas adoptadas para proteger a las empresas y los trabajadores.

El mensaje no hace más alusiones al acuerdo que el Mercosur y la UE negocian desde hace 25 años, pero dice que Lula y Macron también discutieron en su conversación telefónica el escenario internacional generado por la guerra comercial que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, reiteró su disposición a intensificar las negociaciones con los países asiáticos y a convocar una cumbre virtual de los BRICS sobre multilateralismo en septiembre.

Durante la conversación, Macron confirmó su asistencia a la COP30 en Belém, prevista para noviembre en la ciudad amazónica.

Ambos líderes también abordaron la guerra en Ucrania y acordaron mantener un diálogo abierto. Lula, quien lleva meses intentando actuar como mediador, ha fortalecido sus contactos con Xi Jinping, Vladímir Putin y Narendra Modi y planea nuevas consultas con Alemania, la Unión Europea y Sudáfrica. (ANSA).