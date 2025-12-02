Economía.- Lula traslada a Trump que Brasil desea avanzar rápidamente en las negociaciones arancelarias

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le ha trasladado que Brasil desea avanzar "rápidamente" en las negociaciones sobre los aranceles impuestos a sus productos.

"Destaqué que aún hay otros productos sujetos a aranceles que deben ser discutidos entre ambos países y que Brasil desea avanzar rápidamente en estas negociaciones", aseguró el mandatario brasileño en su cuenta de 'X'.

En esta llamada telefónica de 40 minutos, ambos presidentes mantuvieron "una conversación muy productiva" sobre la agenda comercial y económica compartida, además de tratar otros asuntos, como la lucha contra el crimen organizado.

Respecto a la política arancelaria de Trump, Lula indicó a su homólogo estadounidense que la decisión del país de eliminar la tasa adicional del 40% impuesta a ciertos productos brasileños, como la carne, el café o la fruta, "fue muy positiva".

Asimismo, subrayó "la urgencia" de fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir el crimen organizado internacional, algo en lo que ya está trabajando Brasil, como las recientes operaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Lula para debilitar financieramente a estas organizaciones.

Sobre esta cuestión, "el presidente Trump reiteró su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas entre ambos países para combatir a estas organizaciones criminales", apuntó.