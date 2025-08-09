Economía: Más ancianos al frente de microempresas italianas

En junio de 2025 había 314.824 propietarios de empresas mayores de 70 años, lo que representa el 10,7% del total. En 2015 eran 290.328 (8,9%). Esto representa un aumento de 24.496 en una década en la que el número total de empresas individuales se ha reducido en más de 300.000.

Este es el resultado de un estudio de Unioncamere-InfoCamere basado en datos del Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio.

El fenómeno es especialmente pronunciado en el sur: Basilicata (15%), Abruzos (14%), Sicilia (13,3%) y Apulia (13,2%) se encuentran entre las regiones con mayor incidencia de empresarios mayores de 70 años.

También cabe destacar Umbría y Marcas, donde la proporción de empresarios mayores de 70 años supera el 14%. Se alcanzan máximos históricos en algunas provincias: Grosseto (18,7%), Trapani y Chieti (17,6%), Taranto (15,9%) y Enna (15,6%).

Sin embargo, la presencia de empresarios mayores de 70 años es muy limitada en las grandes ciudades: Milán (6,4% del total), Turín (6,5%) y Nápoles (8,3%).

En el decenio 2015-2025, el número de empresarios mayores de 70 años aumentó en más de dos tercios de las provincias italianas, aunque con tendencias muy diferentes.

En términos absolutos, las provincias que registran los mayores aumentos de emprendedores mayores de 70 años son: Palermo (+1840), Turín (+1794), Milán (+1763), Nápoles (+1439) y Reggio Calabria (+1314).

Estas zonas se caracterizan, por una parte, por una amplia base empresarial y, por otra, por la persistencia de modelos familiares en las empresas más tradicionales. (ANSA).