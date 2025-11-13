Economía.- Más de 100 empresarios se reúnen en El Salvador Travel Market 2025 para impulsar negocios turísticos

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Más de 100.000 'buyers' y turoperadores internacionales se han reunido en la primera edición de El Salvador Travel Market 2025 para conectar la oferta turística salvadoreña con los mercados emisores más relevantes del mundo y generar oportunidades reales de negocio para el sector.

El evento, organizado por el Ministerio de Turismo del país, la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), se celebra en el Hotel Hilton San Salvador y cuenta con el apoyo de compañías como Avianca, Iberia, Volaris, Hotel Real Intercontinental, Decameron o el propio Hilton San Salvador.

Los participantes internacionales disfrutaron de pre-tours por distintas regiones del país antes del inicio oficial del encuentro para descubrir la oferta turística de El Salvador, que fusiona playas reconocidas a nivel mundial para el surf, parques naturales, rutas culturales y una gastronomía que fusiona tradición e innovación.

Con esta primera edición, El Salvador busca reafirmar su papel como epicentro turístico de Centroamérica a partir de la diversificación de su oferta, la atracción de inversión y la apuesta por un turismo innovador, sostenible e inclusivo.

En este país, el turismo se ha consolidado como uno de los motores económicos y sociales al representar el 10% del PIB nacional con apuestas como albergar la segunda academia de alto rendimiento de surf del mundo, impulsar el turismo de bienestar o atraer a nómadas digitales, a viajeros 'millennials' y de mujeres viajeras.

Asimismo, El Salvador trabaja junto a ONU Turismo para convertirse en el primer destino del mundo en obtener el sello 'family friendly', una certificación que implicará ajustes en infraestructura y servicios turísticos que garanticen entornos más inclusivos y accesibles para todas las familias.