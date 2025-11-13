Economía.- Más de 100 empresarios se reúnen en El Salvador Travel Market 2025 para impulsar negocios turísticos
Economía. Más de 100 empresarios se reúnen en El Salvador Travel Market 2025 para impulsar negocios turísticos
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Más de 100.000 'buyers' y turoperadores internacionales se han reunido en la primera edición de El Salvador Travel Market 2025 para conectar la oferta turística salvadoreña con los mercados emisores más relevantes del mundo y generar oportunidades reales de negocio para el sector.
El evento, organizado por el Ministerio de Turismo del país, la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), se celebra en el Hotel Hilton San Salvador y cuenta con el apoyo de compañías como Avianca, Iberia, Volaris, Hotel Real Intercontinental, Decameron o el propio Hilton San Salvador.
Los participantes internacionales disfrutaron de pre-tours por distintas regiones del país antes del inicio oficial del encuentro para descubrir la oferta turística de El Salvador, que fusiona playas reconocidas a nivel mundial para el surf, parques naturales, rutas culturales y una gastronomía que fusiona tradición e innovación.
Con esta primera edición, El Salvador busca reafirmar su papel como epicentro turístico de Centroamérica a partir de la diversificación de su oferta, la atracción de inversión y la apuesta por un turismo innovador, sostenible e inclusivo.
En este país, el turismo se ha consolidado como uno de los motores económicos y sociales al representar el 10% del PIB nacional con apuestas como albergar la segunda academia de alto rendimiento de surf del mundo, impulsar el turismo de bienestar o atraer a nómadas digitales, a viajeros 'millennials' y de mujeres viajeras.
Asimismo, El Salvador trabaja junto a ONU Turismo para convertirse en el primer destino del mundo en obtener el sello 'family friendly', una certificación que implicará ajustes en infraestructura y servicios turísticos que garanticen entornos más inclusivos y accesibles para todas las familias.
- 1
Furor en el mundo: es productor y siembra 3000 hectáreas de un cultivo que hace volar a los aviones
- 2
Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a “Capece” en El marginal
- 3
Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?
- 4
Luis Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso: “Hay que hacer una profunda autocrítica”