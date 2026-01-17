Economía: mercados bajo el signo de Davos con Trump-Lagarde y foco en los PMI

Desde Estados Unidos, el jueves figura en agenda el PCE de noviembre (variable de referencia de la FED para los precios) que, según las últimas indicaciones de los precios a la producción, podría registrar un leve aumento. En el frente de los balances trimestrales, la atención sigue puesta en el sector tecnológico, especialmente en los resultados de Netflix, previstos para el martes.

LUNES: la atención estará puesta en China, con los mercados cerrados en Estados Unidos por el feriado del Martin Luther King Day. En detalle, se esperan los datos de PIB, ventas minoristas y producción industrial chinos. Además, comienza el Foro de Davos.

MARTES: se abre con los datos del mercado laboral en el Reino Unido. En agenda también el Eurogrupo. Desde Estados Unidos se conocerán los datos semanales de empleo ADP. En el frente de los bancos centrales, está prevista una intervención de Joachim Nagel, del Bundesbank. En cuanto a resultados empresariales, además de Netflix, se esperan los de United Airlines Holding y 3M.

MIÉRCOLES: arranca nuevamente con el Reino Unido y los datos de inflación. Desde Davos se esperan las intervenciones de Lagarde, Villeroy y Nagel, y por la tarde la de Trump. También figura en agenda la reunión del Ecofin. Desde Estados Unidos se conocerán los datos de gasto en construcción y las ventas de viviendas pendientes. La jornada se cerrará con la subasta de bonos del Tesoro a 20 años. En materia de balances, llegarán los resultados de Johnson & Johnson.

JUEVES: comienza con la balanza comercial japonesa. En el ámbito de los bancos centrales, está prevista la reunión del banco central de Turquía y las actas del encuentro del 18 de diciembre del BCE. Desde Estados Unidos, además del PCE, se publicarán el PIB anualizado, las solicitudes de subsidio por desempleo, los datos de ingresos y gasto personal, el índice manufacturero de la FED de Kansas City y los datos de la EIA sobre existencias y producción de crudo. En agenda también los resultados de Procter & Gamble, Intel, General Electric y Freeport-McMoRan.

VIERNES: la atención se centrará en la inflación japonesa, esperada en desaceleración, y en la reunión del Banco de Japón, que probablemente no subirá las tasas. También se publicarán los PMI de Alemania, Francia, la eurozona, el Reino Unido y Estados Unidos. Desde Estados Unidos se conocerá además el índice de la Universidad de Michigan. En Davos concluirá el Foro Económico.

