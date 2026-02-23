Economía mexicana avanza más de lo previsto en 4to trim, crece un 0,8% en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - La economía de México creció en el cuarto trimestre ligeramente por encima de lo que se había estimado preliminarmente, debido a una revisión favorable de las actividades primarias.

El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó un 0.9%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas el lunes por el instituto nacional de estadística, INEGI.

Una lectura anticipada de la institución proyectó a finales de enero que la segunda mayor economía de América Latina se habría expandido un 0.8%.

El INEGI dijo que las actividades primarias -que incluyen la agricultura, pesca y ganadería- descendieron un 1.4%, un declive menor al 2.7% calculado inicialmente.

Por el contrario, tanto las actividades secundarias -que engloban las manufacturas- como las terciarias -que abarcan servicios- aumentaron un 0.9%, sin cambios frente a la estimación preliminar.

En todo el año pasado, la economía mexicana ascendió un 0.8% con datos desestacionalizados, un dato también levemente superior al cálculo de un 0.7% ofrecido por INEGI anteriormente.

A tasa interanual, el PIB se expandió a un 1.8% en el cuarto trimestre, también mejor al 1.6% proyectado inicialmente. (Reporte de Noé Torres)