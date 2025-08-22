LA NACION

Economía mexicana crece ligeramente menos de lo previsto en segundo trimestre

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - La economía de México creció en el segundo trimestre ligeramente menos de lo que se había informado inicialmente, luego de que las actividades primarias y las manufacturas fueron revisadas a la baja, contrarrestando una leve mejora en los servicios.

El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó un 0,6% frente al periodo enero-marzo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas el viernes por el instituto nacional de estadística, Inegi.

A finales de julio, la institución había pronosticado que la segunda mayor economía de América Latina se habría expandido un 0,7% en el trimestre.

Con la revisión de los datos, las actividades primarias -que incluyen la agricultura, la ganadería y la pesca- pasaron a una caída de un 2,4% desde el retroceso de un 1,3% estimado preliminarmente y las secundarias -que engloban las manufacturas- a un avance de un 0,7% desde el 0,8% anterior.

En cambio, las actividades terciarias -que abarcan los servicios- fueron corregidas al alza a un 0,8% desde el 0,7% calculado en julio.

A tasa interanual, el PIB mostró un nulo crecimiento en el segundo trimestre en cifras originales, por abajo de la tasa de un 0,1% proyectada de forma inicial. (Reporte de Noé Torres)

