Economía mexicana se contrae en tercer trimestre por desaceleración de actividad industrial

30 oct (Reuters) -

La economía de México se contrajo un 0,3% en el tercer trimestre con respecto a los tres meses previos, según las estimaciones preliminares de la agencia nacional de estadísticas, Inegi, publicadas el jueves, en línea con las previsiones de los economistas encuestados por Reuters.

La segunda economía más grande de América Latina se vio afectada principalmente por una desaceleración de la actividad industrial en el periodo, rompiendo dos trimestres consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las actividades secundarias o manufactureras descendieron un 1,5% en términos secuenciales, según los datos, lo que contrarrestó el crecimiento del 3,2% del sector primario de la economía, que incluye la agricultura, la pesca y la minería. Los servicios crecieron un 0,1%.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la economía mexicana se contrajo un 0,2% en el tercer trimestre, lo que también coincide con las estimaciones del mercado.

Esta fue la primera contracción interanual del PIB trimestral desde principios de 2021, cuando la actividad económica mundial aún se estaba recuperando de la pandemia del Covid-19. (Reporte de Ricardo Figueroa y Gabriel Araujo)