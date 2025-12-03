Economía.- México aumentará un 13% el salario mínimo general en 2026 y reducirá la jornada laboral a 40 horas en 2030

MADRID, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado el alza del salario mínimo general en un 13% a partir del 1 de enero de 2026 hasta los 315,04 pesos diarios (14,78 euros) y 9.582,47 pesos mensuales (449 euros), una medida alcanzada en acuerdo con los sindicatos y la patronal.

En paralelo, la mandataria ha confirmado la aplicación de la reducción de la jornada laboral de manera gradual hasta las 40 horas semanales en 2030, según explicó durante la rueda de prensa matutina de este miércoles.

La medida, que entrará en vigor en 2026, recortará la jornada laboral hasta las 46 horas semanales en 2027. Después, se reducirá cada año en dos horas hasta las 40 en 2030.

El proyecto propone incorporar en las obligaciones de las empresas la puesta en marcha de un registro electrónico de las horas ordinarias y extraordinarias, así como la ampliación del límite de horas extras de nueve a doce permitidas por semana.

"Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera. No ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en un 154%", afirmó.