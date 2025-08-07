Economía: México, con inflación a la baja, julio 3,51%

El índice de precios al consumidor, que se ubicó por debajo de lo previsto por los especialistas (3,53%), se ubica de este modo cada vez más cerca del 3% que es la meta establecida por el Banco de México (Banxico, central).

La inflación subyacente, es decir, que no incluye los productos volátiles como los alimentos y combustibles, bajó por su parte a 4,23% respecto a 4,25% registrado en junio.

El informe señaló que este resultado se dio gracias a una moderación en los precios de productos agropecuarios, especialmente frutas y verduras, que tuvieron fuertes caídas.

Con esta cifra, la inflación en general registró su segunda baja mensual consecutiva, de acuerdo con el reporte del Inegi, un organismo autónomo del Estado.

La caída en el índice subyacente fue impulsada, en buena medida, por la reducción en los precios de frutas y hortalizas, que bajaron significativamente, después de que en julio de 2024 habían alcanzado niveles históricos por condiciones climáticas adversas.

Kevin Castro, analista de la firma Monex, llamó a evitar el triunfalismo y explicó que la desaceleración se debe en parte a factores temporales, mientras que sectores como el agropecuario, "siguen presionados por situaciones como la crisis de la plaga del gusano barrenador" que ha obligado al cierre de las exportaciones de ganado a Estados Unidos. (ANSA).