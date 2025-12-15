Economía.- México impondrá un paquete arancelario a países sin tratado comercial para proteger 350.000 empleos

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - México impondrá un paquete arancelario a países con los que no mantiene un tratado comercial con el objetivo de proteger 350.000 empleos de industrias estratégicas del país.

El Gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum con el visto bueno del Congreso, ha seleccionado 1.464 fracciones arancelarias que se aplicarán a productos importados de 17 sectores que se quieren potenciar en el país, según explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la rueda de prensa diaria de la mandataria.

"Si no produces en México, tienes que pagar un arancel", resumió Ebrard, y especificó que las tasas no tienen "un diseño geopolítico", sino que su implementación responde a proteger la industria del país. En concreto, se refirió a que el país importa 10 veces más de lo que exporta desde Asia.

El titular de Economía mexicano ejemplificó el daño que sufre la industria mexicana a través de los sectores más impactados, que son el textil y vestido, el calzado y el acero. Entre los tres, la pérdida de empleos debido a las mayores importaciones de los últimos años alcanzaría la cifra de 350.000 empleos, de los cuales 250.000 proceden de los dos primeros ámbitos.

Otro sector afectado por las importaciones, principalmente de Asia, es el automotriz, puesto que México es el quinto productor mundial de vehículos. Ebrard se ha referido a este segmento productivo por el aumento en un 34% de las importaciones de autos ligeros de México desde países donde no existe tratado comercial.

La medida pertenece al Plan México que busca impulsar la producción nacional. Para ello, Ebrard explicó que la previsión es elevar en un 15% la fabricación nacional, sustituir importaciones en algunos casos, relanzar el sello 'Hecho en México', elevar la inversión en un 25% en 2026, generar 1,5 millones de empleos y lograr que el 50% de proveedores y consumo nacional tenga lugar en México.

Asimismo, México busca no depender de la importación de un solo país y mantener abiertas numerosas opciones de importación desde países con tratados comerciales.

Como consecuencia del desarrollo de este plan, Ebrard ha avanzado que este paquete arancelario encarecerá los productos en un 1,2 puntos porcentuales.