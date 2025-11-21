Economía.- México recibe más de 15 millones de turistas hasta septiembre por el alza de viajeros desde Canadá
MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) - México ha recibido un total de 15,96 millones de turistas internacionales en los primeros nueve meses de 2025 vía aérea, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mismo período del año anterior, según informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. La cifra responde a la consolidación de Canadá como uno de los principales países emisores de visitantes al registrar 1,939 millones de turistas hasta septiembre, lo que supone un alza del 11,3% frente al mismo período de 2024 y del 16,8% respecto a 2019. "El turismo canadiense continúa fortaleciendo su presencia en nuestro país y demuestra la confianza que tiene en México como un destino seguro, diverso y de alta calidad", resaltó la titular de Turismo. Por otra parte, los turistas residentes de Estados Unidos alcanzaron la cifra de 10,202 millones de visitantes, un 0,7% por encima del año anterior y un 26,1% en comparación a lo registrado en 2019. En paralelo, se contabilizaron 327.848 turistas procedentes de Reino Unido, lo que supone un crecimiento del 2,1% respecto al mismo período del año anterior. Rodríguez ha explicado que el país espera "un impulso adicional" que permita elevar aún más estas cifras por la próxima celebración del Mundial y las acciones anunciadas por el Gobierno mexicano dirigidas a la ampliación de la infraestructura, fortalecer la conectividad y consolidar la promoción turística.