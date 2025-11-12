Economía.- México recibió 71.000.000 de turistas hasta septiembre, un 13,9% más
MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -
México ha registrado un total de llegadas de 71 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un aumento del 13,9% respecto al mismo período del año anterior, según los datos divulgados por la secretaría de Turismo del país.
Solo en el mes de septiembre, el ingreso de visitantes internacionales a este país creció un 16% al registrar la llegada de 7,28 millones de visitantes.
En este período, el ingreso de divisas por visitantes internacionales ascendió a US$25.778 millones (22.266 millones de euros), lo que supone un alza del 6,2% respecto a 2024.
Además, y de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante los primeros nueve meses del año ingresaron a México 34,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 6,4%.
En paralelo, el gasto medio de los turistas que llegaron a México vía aérea ascendió a US$1.242 (1.072 millones de euros), lo que representa un aumento del 6,1% respecto al año anterior y un 21,4% frente a 2019.
Respecto a los turistas que ingresaron en el país por vía marítima, la cifra alcanzó los 8 millones de excursionistas en crucero en los primeros nueve meses del 2025, un 10,6% más respecto al mismo período del 2024 y del 23,4% frente a 2019.
Asimismo, el ingreso de divisas por excursionistas en cruceros alcanzó los US$668,9 millones (577 millones de euros), un 11,6% más respecto al mismo período del 2024 y del 51,1% frente a 2019.
