Economía.- Milei elimina las retenciones a los derivados del petróleo para impulsar las exportaciones

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Argentina ha reducido al cero desde el 8% anterior el impuesto del derecho de explotación de aceites lubricantes y líquidos para motores con el objetivo de impulsar la competitividad y las exportaciones de estos productos en un contexto marcado por los niveles récord de producción de petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta.

Según se especifica en el Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se ha establecido que el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso --que contienen betún-- o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites.

Al mismo tiempo, también se incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, a excepción de las que contengan biodiesel y desechos de aceites.

La eliminación de este impuesto tiene lugar después de la retirada de retenciones para cerca del 90% de los productos industriales con valor agregado, como las agropartes, los cosméticos, la maquinaria agrícola o las piezas de autos, una medida que benefició a más de 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, según los datos ofrecidos por la Secretaría de Energía.

Unas 51 empresas exportaron por más de US$64 millones (55 millones de euros) entre enero y septiembre de este año, lo que representa un volumen que supera los 54 millones de kilogramos exportados a países miembros del Mercosur, a Estados Unidos, a Europa y también a África.

Con estas dos últimas medidas, el Gobierno de Javier Milei espera aliviar los costes de las cadenas industriales con el fin de expandir la actividad exportadora de sus empresas.