Economía.- Milei elimina las retenciones a los derivados del petróleo para impulsar las exportaciones
Economía.- Milei elimina las retenciones a los derivados del petróleo para impulsar las exportaciones
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de Argentina ha reducido al cero desde el 8% anterior el impuesto del derecho de explotación de aceites lubricantes y líquidos para motores con el objetivo de impulsar la competitividad y las exportaciones de estos productos en un contexto marcado por los niveles récord de producción de petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta.
Según se especifica en el Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se ha establecido que el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso --que contienen betún-- o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites.
Al mismo tiempo, también se incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, a excepción de las que contengan biodiesel y desechos de aceites.
La eliminación de este impuesto tiene lugar después de la retirada de retenciones para cerca del 90% de los productos industriales con valor agregado, como las agropartes, los cosméticos, la maquinaria agrícola o las piezas de autos, una medida que benefició a más de 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, según los datos ofrecidos por la Secretaría de Energía.
Unas 51 empresas exportaron por más de US$64 millones (55 millones de euros) entre enero y septiembre de este año, lo que representa un volumen que supera los 54 millones de kilogramos exportados a países miembros del Mercosur, a Estados Unidos, a Europa y también a África.
Con estas dos últimas medidas, el Gobierno de Javier Milei espera aliviar los costes de las cadenas industriales con el fin de expandir la actividad exportadora de sus empresas.
- 1
Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
- 2
Comisión investigadora $LIBRA: la oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra
- 3
Persecución a toda velocidad en Rosario: un motociclista que escapó de un control embistió a un patrullero
- 4
Una “joyita del Estado” firmó un nuevo acuerdo para vender servicios nucleares