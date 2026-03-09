Economía: minera colombiana pacta acuerdo con sudafricana para quedarse con mina local

El acuerdo estaría tasado en 10 millones de US$ y le otorgaría a Mineros, una compañía fundada hace medio siglo y que adelanta proyectos tanto en Colombia como en Nicaragua y Chile, los derechos para la exploración de la concesión minera que AngloGold Ashanti tiene en el municipio de Cajamarca, Tolima.

La transacción contempla, además, una "contraprestación contingente" o pago si alcanza ciertos hitos financieros de hasta 60 millones de US$, condicionada a la cantidad de mineral autorizado en el plan de trabajo, así como a la aprobación de la licencia ambiental.

Mineros confió en que la transición se cierre en los primeros seis meses de este año y en que su tradición de trabajo con comunidades del país conduzca a que el proyecto tenga arraigo comunitario, dado que ha enfrentado a lo largo de los últimos años la oposición de las comunidades que se oponen a la minería en una zona de vocación agrícola y alertan por eventuales daños ambientales.

"La Compañía considera que activos de esta naturaleza son mejor administrados por operadores con fuertes raíces locales, una perspectiva de largo plazo y un compromiso de alinear las vías de desarrollo con las prioridades locales", expresó Mineros. Los estimativos hechos por expertos prevén que "La Colosa" tiene un potencial de unos 24 millones de onzas de oro.

(Ansa).