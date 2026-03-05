Economía mundial es "puesta a prueba una vez más" por la guerra en Oriente Medio, dice jefa del FMI

La guerra en Oriente Medio está poniendo a prueba la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves en Bangkok la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

"Esta semana, la resiliencia mundial se ve puesta a prueba una vez más por el nuevo conflicto en Oriente Medio", aseguró Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia "Asia en 2050" celebrada en la capital tailandesa.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", añadió.