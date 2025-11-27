Economía.- Nextil cierra un acuerdo con Maxum para desarrollar una plataforma de producción sostenible en Guatemala

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Nextil ha formalizado un acuerdo vinculante con la estadounidense Maxum International Group para el desarrollo conjunto del programa NextGreen, la nueva plataforma de producción textil sostenible de la empresa española que integra circularidad completa, tintado natural y producción 'end-to-end' a escala competitiva desde Guatemala.

El acuerdo, el más grande de la historia de la empresa, establece una proyección mínima acumulada de US$200.000.000 (172 millones de euros) durante los próximos cinco años que se incremente cada año, si bien las previsiones se actualizarán en base a la evolución comercial y a la capacidad productiva de Nextil y de la región, según ha explicado la firma en un comunicado.

Desde este centro de producción, Nextil podrá ofrecer al mercado norteamericano prendas circulares, tintadas de forma natural, trazables y competitivas en precio que aprovechen el marco arancelario preferente en el marco del contexto regulatorio de la región CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos).

En esta alianza también se prevé un modelo mediante el cual Nextil asumirá la producción y Maxum la comercialización y distribución y una estructura progresiva de 'royalties' comerciales para Maxum que crecerá en función al volumen generado.

Además, Maxum se ha comprometido a destinar el 30% de dichos 'royalties' a la compra directa de acciones de Nextil en circulación en el mercado continuo español.

Al mismo tiempo, la alianza no limita las ventas que Nextil realice directamente a clientes propios y permitirá que NextGreen se convierta en una unidad de negocio independiente del grupo a partir de 2026.