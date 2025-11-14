Economía.- Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Nextil Group espera que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Guatemala afecte positivamente a los productos fabricados por Nextil Guatemala mediante el aumento de su competitividad y facilitando la captación de nuevos clientes, el crecimiento de volúmenes y la llegada de programas industriales de mayor escala.

"Para Nextil, supone una oportunidad directa para acelerar la captación de nuevos clientes y programas, aumentar volúmenes y seguir consolidando nuestro modelo vertical orientado a Estados Unidos. Hemos invertido de forma anticipada en ampliar capacidad productiva y hoy esa estrategia se confirma como un acierto", destacó el consejero delegado de Nextil Group, César Revenga, en un comunicado.

Con este nuevo marco comercial, la compañía consolida a Guatemala como uno de sus hubs estratégicos, según se avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2024-2026, reforzando así su papel en la transición global hacia modelos de producción más cercanos, trazables y sostenibles.

De esta manera, Nextil reafirma su compromiso con el desarrollo del tejido industrial guatemalteco mediante la generación de empleo local, la formación continua, la igualdad de oportunidades, la innovación sostenible y sus procesos de tintado responsable basados en la tecnología Greendyes.

El acuerdo alcanzado entre ambos países contempla la reducción de barreras no arancelarias, la agilización de certificaciones, avances regulatorios y mejoras en ámbitos laborales y medioambientales.

Así, según Nextil, este conjunto de medidas fortalecerá significativamente la posición de Guatemala como destino industrial para marcas estadounidenses que buscan capacidades cercanas, fiables y sostenibles, bajo el marco del tratado CAFTA-DR.