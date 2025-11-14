Economía.- Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala
Economía.- Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EE. UU. y Guatemala
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Nextil Group espera que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Guatemala afecte positivamente a los productos fabricados por Nextil Guatemala mediante el aumento de su competitividad y facilitando la captación de nuevos clientes, el crecimiento de volúmenes y la llegada de programas industriales de mayor escala.
"Para Nextil, supone una oportunidad directa para acelerar la captación de nuevos clientes y programas, aumentar volúmenes y seguir consolidando nuestro modelo vertical orientado a Estados Unidos. Hemos invertido de forma anticipada en ampliar capacidad productiva y hoy esa estrategia se confirma como un acierto", destacó el consejero delegado de Nextil Group, César Revenga, en un comunicado.
Con este nuevo marco comercial, la compañía consolida a Guatemala como uno de sus hubs estratégicos, según se avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2024-2026, reforzando así su papel en la transición global hacia modelos de producción más cercanos, trazables y sostenibles.
De esta manera, Nextil reafirma su compromiso con el desarrollo del tejido industrial guatemalteco mediante la generación de empleo local, la formación continua, la igualdad de oportunidades, la innovación sostenible y sus procesos de tintado responsable basados en la tecnología Greendyes.
El acuerdo alcanzado entre ambos países contempla la reducción de barreras no arancelarias, la agilización de certificaciones, avances regulatorios y mejoras en ámbitos laborales y medioambientales.
Así, según Nextil, este conjunto de medidas fortalecerá significativamente la posición de Guatemala como destino industrial para marcas estadounidenses que buscan capacidades cercanas, fiables y sostenibles, bajo el marco del tratado CAFTA-DR.
- 1
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 2
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 3
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 4
“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app