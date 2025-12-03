Economía.- Nubank solicitará la licencia bancaria para operar en Brasil en 2026

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press)

El neobanco brasileño Nubank ha anunciado su intención de solicitar una licencia bancaria en Brasil, una decisión que no alterará ni su marca ni su identidad visual, según informó la empresa en un comunicado.

Este anuncio tampoco tendrá ningún impacto en los 110 millones de clientes que conforman su cartera en Brasil y todas las operaciones procederán con normalidad, según ha aclarado la firma.

Asimismo, la inclusión de una institución bancaria dentro del conglomerado "no altera materialmente los requisitos adicionales de capital y liquidez".

En la actualidad, el neobanco ha asegurado que cumple con todas las regulaciones aplicables y opera con todas las licencias necesarias como institución de pago, una sociedad de crédito, financiación e inversión y una sociedad de corretaje de valores.

"Nubank se fundó hace 12 años y ha sido responsable de la inclusión de 28 millones de personas en el sistema financiero. Nuestra identidad y misión de simplificar la vida de nuestros clientes sigue siendo la misma", afirmó la consejera delegada de Nubank en Brasil, Livia Chanes.

La compañía solicitó la licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contravalor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el pasado mes de octubre para operar en este país como paso para explorar futuras oportunidades internacionales.