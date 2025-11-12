Economía.- OHLA asegura un contrato de hospitales en Chile de 280 millones de euros tras poner fin a un arbitraje

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) - OHLA ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de Chile para continuar con la ejecución de un contrato de US$325 millones (280 millones de euros) para levantar cuatro hospitales en la región del Biobío, tras poner fin a un arbitraje. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, ha dado a conocer el acuerdo, que implica normalizar los ritmos de avances de obras con la retirada del arbitraje que inició el Gobierno alegando incumplimientos de plazos por parte de la compañía española, así como modificar el contrato y volver a formalizarlo.

Este entendimiento permitirá continuar con la construcción de cuatro hospitales que beneficiarán a más de 400.000 personas, asegurando una infraestructura sanitaria clave para la región y una mejora sustancial en la cobertura de salud, según defienden ambas partes.

"De no haber alcanzado este acuerdo, se estima que la puesta en servicio de los hospitales se retrasaría en cerca de 10 años, considerando los tiempos asociados al término del contrato, la preparación y desarrollo de una nueva licitación, la adjudicación y el inicio de un nuevo contrato", han señalado desde el Ministerio.

La red de hospitales BioBio incluye la construcción y operación de cuatro centros hospitalarios: Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota. En conjunto, estos hospitales aportarán 569 camas al sistema de salud chileno. El valor total del proyecto asciende a 400 millones de euros.

OHLA está presente en Chile desde 1981 y ejecuta grandes proyectos como la Ciudad de la Justicia, la Línea 7 del Metro de Santiago o el enlace vial entre General Velásquez y Américo Vespucio.