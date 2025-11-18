Economía. OHLA comienza a operar la concesión de la autopista BR-040/495 de Brasil

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Elovias, sociedad participada en un 33,3% por OHLA, ha iniciado la operación de la concesión de la autopista BR-040/495 en Brasil, según ha informado la compañía en un comunicado.

Así, desde este mes de noviembre, Elovias asume el cobro de los peajes en las tres plazas ubicadas en el tramo concesionado, por el que transitan una media de 45.000 vehículos al día.

Esta concesión, otorgada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) y el Gobierno Federal de Brasil, se extenderá durante los próximos 30 años y abarca un total de 218,9 kilómetros.

El tramo concesionado incluye la carretera BR-040, que conecta Juiz de Fora (Minas Gerais) con el intercambiador Trevo das Missões en Río de Janeiro, así como el tramo BR-495 entre Itaipava y su enlace con la BR-040.

El inicio de la operación de la autopista BR-040/495 se enmarca dentro del Plan Estratégico presentado por OHLA el pasado mayo, en el que se incluye su impulso por la división concesional de cara a los próximos años.