Economía: oleada de despidos en EEUU, química Dow eliminará 4.500 empleos

El grupo anticipó que los despidos implicarán entre 600 y 800 millones de dólares en costos de indemnización, como parte de un plan más amplio orientado a simplificar operaciones y mejorar la eficiencia.

La empresa, con sede en Midland, Michigan, emplea actualmente a unos 34.600 trabajadores en todo el mundo.

El anuncio se inscribe en una tendencia creciente de recortes laborales en grandes corporaciones estadounidenses, en un contexto de desaceleración en la creación de empleo y reorganización del gasto empresarial hacia tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial.

En las últimas semanas, varias grandes compañías tecnológicas y logísticas comunicaron reducciones masivas de personal.

Entre ellas, Amazon eliminó cerca de 16.000 puestos corporativos —tras otros 14.000 despidos pocos meses antes—, mientras que UPS prevé recortar hasta 30.000 empleos operativos este año.

También la red social Pinterest anunció recortes de personal vinculados en parte a la mayor integración de herramientas basadas en inteligencia artificial en sus procesos internos.

Economistas señalan que el mercado laboral estadounidense atraviesa una fase de estancamiento, con empresas que evitan contratar pero también reducen selectivamente su fuerza laboral para reorientar inversiones. E (ANSA).