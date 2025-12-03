Economía.- Panamá firma dos acuerdos multilaterales para reforzar la lucha contra la evasión fiscal con criptoactivos

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Panamá ha firmado dos acuerdos multilaterales para el intercambio automático de información tributaria relevante sobre criptoactivos para mitigar riesgos de evasión y uso indebido de estructuras financieras y digitales que erosionen las bases imponibles.

En concreto, el país firmó el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF MCAA, por sus siglas en inglés) y la Adenda al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Estándar Común de Reporte (Addendum CRS MCAA, por sus siglas en inglés) en el marco de la 18ª Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Con este paso, Panamá se sitúa en sintonía con un grupo creciente de jurisdicciones que se preparan para iniciar intercambios automáticos bajo estos marcos actualizados en los plazos acordados de manera internacional.

Esta adhesión al CARF MCAA y a la Adenda al CRS MCAA se enmarca en la estrategia del país de mantenerse al mismo nivel que otras plazas financieras y reducir el riesgo de ser percibido "como un eslabón débil" en la arquitectura global contra la evasión y el fraude fiscal, según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en un comunicado.

"Al mismo tiempo, envía una señal positiva a inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales sobre la determinación del país de cumplir con sus compromisos y continuar modernizando su marco regulatorio en materia financiera y tributaria", agrega.