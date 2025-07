Economía: Para Defensa, Roma recurre a un fondo de la UE

Son fondos que, en tanto, se han reservado y que, desde ahora y hasta finales de noviembre deberán detallarse para garantizar un acceso efectivo a la financiación a un tipo de interés favorable, con reembolsos a largo plazo.

Una decisión que "alivia" las finanzas públicas italianas, insisten los funcionarios del gobierno, mientras que el propio ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti explicó que se trata de una deuda "interesante" porque cuesta menos, en términos de intereses, "que los Bonos del Tesoro plurianuales (BTP)".

No se trata de comprar armas, insistió el gobierno, también para responder a las críticas oportunas de parte de la oposición. De hecho, se trata de fortalecer la base industrial europea de defensa, reiteraron fuentes gubernamentales, lo que también incluye la ciberseguridad y el espacio.

Parte de los préstamos europeos cubrirán gastos ya presupuestados y otra parte se destinará al esfuerzo adicional que se exige a todos los países en el marco del plan Readiness 2030, y también en virtud de los compromisos firmados con la OTAN.

Tales recursos europeos no pueden financiar proyectos nacionales, sino inversiones realizadas conjuntamente con socios (incluidos Gran Bretaña y Noruega).

El Fondo de Acción de Seguridad Para Europa (SAFE) "es un símbolo de nuestro compromiso colectivo de reforzar nuestra preparación para la defensa en pos de un futuro más seguro y unido", enfatizó el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubulius, al anunciar que, junto con Italia, 18 países de la UE solicitaron acceder al instrumento, por aproximadamente 127.000 millones de euros de un total de 150.000 millones disponibles.

Esta manifestación preliminar de interés permitirá a la Comisión evaluar la solicitud y prepararse para captar fondos en los mercados de capitales.

SAFE "es una fuente alternativa de financiación para los gastos de defensa de la inversión, que en gran medida ya están planificados y en marcha", explicó el ministro de Economía italiano.

Así, explicó a su modo las ventajas del instrumento: "Si me dicen que pagaré el 3,5% del BTP o el 3% del SAFE, el ministro de Economía, si no es tonto, responderá: 'Pago el 3% del SAFE y me ahorraré un poco de interés".

Además, se trata de una deuda que debe pagarse en 45 años, comenzando los pagos después de los primeros 10 años.

Hasta el último minuto, se dijo que las conversaciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Primer Ministro estaban debatiendo dónde establecer el posible umbral de financiación, aunque varios ya especulan que la solicitud real no alcanzará los 15.000 millones de euros previstos.

En cualquier caso, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierda (AVS) instaron inmediatamente a la izquierda a exigir que Giorgetti o que la propia premier, Giorgia Meloni, presenten un informe urgente a la Cámara sobre los préstamos para el rearme con los que el gobierno de centroderecha está endeudando al país y "que nuestros hijos tendrán que pagar". (Ansa).