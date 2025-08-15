Economía: PBI colombiano crece 2,2% en segundo trimestre

La información fue revelada este viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que precisó que entre abril y junio la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crecieron en un 3,8%, respecto de la medición de 2024.

Al revisar las cifras del sector, la estatal destacó que la pesca y la acuicultura crecieron un 25,0%, la ganadería aumentó en un 8,1%, la silvicultura y extracción de madera se elevó un 0,7%, mientras que el cultivo permanente de café decreció un 15,8%.

Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida en conjunto crecieron en un 5,6%; mientras que el sector de la información y las comunicaciones aumentó en un 3,0%, seguido de las actividades financieras y de seguros con un incremento del 2,8%.

Otros sectores que contribuyeron al crecimiento del Producto Interno Bruto en el periodo analizado fueron las industrias manufactureras con un incremento del 0,9%, además del suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado y manejo de aguas y saneamiento con un aumento también del 0,9%.

En tanto que los sectores que decrecieron en el segundo trimestre del año fueron la explotación de minas y canteras con un 10,2% y la construcción con un 3,5%. (ANSA).