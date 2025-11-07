Economía.- Perú asume la presidencia del comité de programa y presupuesto de ONU Turismo

MADRID, 7 nov. 2025 (Europa Press) -

Perú asumió este viernes la presidencia del comité de programa y presupuesto del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) durante la 26ª Asamblea General, que se celebra este año entre el 7 al 11 de noviembre en Riad (Arabia Saudí).

Este cargo se otorga después de que Perú ejerciera la vicepresidencia del mismo Comité, que celebra ahora 30ª reunión, según ha informado el ministerio de Comercio Exterior y Turismo del país.

Con esta designación, "Perú consolida su liderazgo en la gestión internacional del turismo y reafirma su compromiso con los principios de sostenibilidad, inclusión y cooperación que impulsa ONU Turismo", señala el departamento gubernamental.

La participación de Perú en esta asamblea tiene lugar a través de una delegación encabezada por la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, quien también estuvo presente durante la primera reunión del grupo de trabajo sobre turismo y acción climática para abordar medidas y compromisos globales orientados a reducir las emisiones de carbono.

"Este nombramiento refleja la confianza de la comunidad internacional en la capacidad técnica y la visión del Perú para promover un turismo sostenible, competitivo y resiliente. Asumimos este reto con responsabilidad y orgullo, en beneficio de nuestro país y de la región", destacó la viceministra Aracelly Laca.