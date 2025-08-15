Economía peruana crece 3,3% interanual en primer semestre 2025

La economía de Perú se expandió 3,3% en el primer semestre de 2025 en comparación al mismo período del año anterior, anunció el viernes el gobierno.

El resultado de junio (+4,52% sobre junio del año pasado), se benefició, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), del "dinamismo de los sectores de transformación y primarios, entre los que destacan manufactura, construcción, agropecuario, pesca y minería".

La pesca encabezó la suba con un incremento de 33,7%, seguido de la construcción (9,57%) y el rubro agropecuario (8,76%).

El gobierno peruano recortó a inicios de mayo la proyección de crecimiento del PBI en 2025 de 4,0% a 3,5%, debido al impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El Banco Mundial proyectó en abril un crecimiento de 2,9% en 2025 para Perú, mientras que el Fondo Monetario Internacional lo cifró en 3,0%.

La economía de Perú creció un 3,3% en 2024.