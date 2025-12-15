Economía peruana crece 3,62% en octubre por mejor desempeño del sector minero: gobierno

LIMA, 15 dic (Reuters) - La economía de Perú creció un 3,62% interanual en octubre debido a un mejor desempeño de los sectores de minería e hidrocarburos, comercio, manufactura y construcción, entre otros, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La entidad precisó en un reporte que en los primeros 10 meses del año la economía del país creció un 3,36%, mientras que en los últimos 12 meses hasta octubre la producción acumuló una expansión de un 3,66%.

El INEI precisó que el sector de la minería y los hidrocarburos se expandió en octubre un 6,81% interanual, su mejor desempeño tras cinco meses de avances consecutivos, debido a una mayor producción de cobre y zinc principalmente. Perú es el tercer productor mundial de cobre.

En octubre, el rubro de comercio creció un 4,09%, manufactura un 3,06% y el de construcción un 4,39%, todos en la comparativa interanual, detalló la agencia. El Ministerio de Economía y Finanzas del país estimó a fines de agosto un crecimiento de la economía de hasta un 3,5% para este año, frente a la expansión de 3,3% en 2024. (Reporte de Marco Aquino, editado por Javier Leira)