Economía peruana crece un 3,18% interanual en agosto, por encima de expectativas

LIMA, 15 oct (Reuters) - La economía de Perú creció un 3,18% interanual en agosto, por encima de lo previsto por analistas debido a un mejor desempeño de los sectores minero, comercio, agricultura y construcción, informó el miércoles el instituto de estadística, INEI.

Analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una expansión económica del 3,0% para ese mes.

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) precisó en un reporte que en los primeros ocho meses del año la economía del país minero creció un 3,32%, mientras que en los últimos 12 meses hasta agosto la producción se expandió un 3,59%.

La agencia de estadística precisó que el sector clave de la minería y los hidrocarburos se expandió en agosto un 1,78% interanual, una cifra azul por tercer mes consecutivo debido a una mayor producción de zinc, oro y hierro.

Perú es el tercer productor mundial de cobre.

En tanto avanzaron también en agosto los rubros de comercio un 3,78% interanual, agricultura un 6,43% interanual y el de construcción un 3,60% interanual, detalló la agencia.

Los datos llegan días después de un cambio abrupto de gobierno en Perú, luego de que Dina Boluarte, una de las presidentas menos populares del mundo, fuera destituida y el jefe del Congreso, José Jerí, asumiera como presidente interino del país a seis meses antes de unas elecciones generales.

Jerí juramentó el martes a su nuevo gabinete, incluyendo a Denisse Miralles como ministra de Economía. Miralles es una exviceministra de Economía con una reputación de promercado.

El Ministerio de Economía y Finanzas del país andino estimó a fines de agosto un crecimiento para este año de hasta un 3,5%, frente a la expansión de 3,3% el año pasado. (Reporte de Sarah Molad y Marco Aquino Editado por Javier Leira)