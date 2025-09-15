Economía peruana crece un 3,41% interanual en julio y supera expectativas

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 15 sep (Reuters) - La economía de Perú creció un 3,41% interanual en julio, informó el lunes el instituto local de estadística, superando las expectativas de los analistas debido al desempeño positivo de casi todos los sectores de la producción.

Los datos de julio se situaron por encima del crecimiento del 3% previsto por los analistas encuestados por Reuters.

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) precisó en un comunicado que entre enero y julio la economía del país minero creció un 3,35%, mientras que en los últimos 12 meses hasta julio la producción se expandió un 3,65%.

La agencia de estadística afirmó que el resultado del séptimo mes del año estuvo sustentado principalmente por el crecimiento de los sectores agropecuario, manufactura, comercio, construcción, pesca y el de minería e hidrocarburos.

El rubro agropecuario en julio avanzó 8,49% interanual, mientras que el de manufactura, construcción y pesca avanzaron un 3,65%, 5,03% y 34,85% interanual, respectivamente, detalló.

En tanto, el sector clave de la minería y los hidrocarburos se expandió en julio un 1,95% interanual, una cifra positiva por segundo mes consecutivo debido a una mayor producción de zinc, cobre y oro, refirió el INEI.

Perú es el tercer productor mundial de cobre.

El Ministerio de Economía y Finanzas del país andino ratificó a fines de agosto su estimado de crecimiento para este año, a un 3,5%, frente a la expansión de 3,3% el año pasado. (Reporte de Marco Aquino y Aida Pelaez-Fernandez; Editado por Ricardo Figueroa)