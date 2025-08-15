Economía peruana crece un 4,52% interanual en junio: instituto nacional de estadística

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 15 ago (Reuters) - La economía de Perú creció un 4,52% interanual en junio, debido sobre todo a un mejor desempeño de los sectores de manufactura, agropecuario y construcción, informó el viernes el instituto local de estadística, INEI.

El avance de la economía del tercer productor mundial de cobre fue mayor a la expansión del 2,65% de mayo.

El Instituto Nacional de Estadística (INEI) precisó en un comunicado que entre enero y junio la economía peruana creció un 3,33%, mientras que en los últimos 12 meses hasta junio el país sudamericano avanzó un 3,75%.

El INEI detalló que entre los principales sectores que más aumentaron a nivel interanual en junio figuran las manufacturas con un 7,26%, la construcción con un 9,57% y el agropecuario con un 8,76%.

En tanto, el sector clave de la minería y los hidrocarburos registró en el mes un crecimiento de 1,01% interanual, una recuperación tras perder un 6,92% en mayo. El avance de junio estuvo asociado a una recuperación en la producción de cobre, zinc y oro, dijo el INEI.

El Ministerio de Economía ajustó en julio su estimado de crecimiento para este año a entre un 3% y un 3,5%, frente a la proyección del 3,5%-4% anterior. En 2024, el país andino creció un 3,3% tras una recesión el año previo.

