Economía peruana creció 1,53% interanual en noviembre, por debajo de las expectativas

LIMA, 15 ene (Reuters) - La economía de Perú creció un 1,53% interanual en noviembre, menor a las expectativas de analistas, en medio de un retroceso del sector minero y de hidrocarburos que registró una caída tras cinco meses de avances consecutivos, dijo el jueves el Gobierno.

Analistas consultados por Reuters habían estimado una expansión del 2,85% interanual para el penúltimo mes del 2025; mientras que el banco central esperaba un avance del 2%.

El crecimiento de noviembre es menor desde abril del año pasado cuando avanzó un 1,08% interanual, según datos oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó en un reporte que en los primeros 11 meses del año pasado la economía local creció un 3,39%, mientras que en los últimos 12 meses hasta noviembre del 2025 la producción acumuló una expansión de un 3,55%.

El INEI precisó que en noviembre el sector de la minería y los hidrocarburos cayó un 6,47% interanual, principalmente debido a una menor producción de cobre en las empresas más grandes de Perú, el tercer productor mundial del metal rojo.

La oficina de estadística dijo que destacaron en noviembre los desempeños del rubro de la construcción que creció un 9,83% interanual, y del comercio que se expandió un 4,17%.

El Ministerio de Economía y Finanzas del país andino estimó a fines de agosto un crecimiento de la economía de hasta un 3,5% para todo el 2025, un poco mayor al reciente estimado de 3,3% del banco central. En el 2024 la economía local creció un 3,3%. (Reporte de Marco Aquino)