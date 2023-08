Economía peruana encadena dos trimestres consecutivos de contracción, pero ministro niega recesión

1 ago (Reuters) - El ministro de Economía de Perú dijo el martes que los datos preliminares mostraron que la economía del país se contrajo en junio, marcando dos trimestres consecutivos de reducción, que es una definición común para considerarlo una recesión.

El ministro de Economía, Alex Contreras, dijo a la prensa que espera que el crecimiento económico regrese en julio, después de que los datos preliminares mostraran que la economía se contrajo alrededor de un 1% en junio.

Los datos oficiales indican que la economía del país sudamericano se contrajo un 0,43% en el primer trimestre. Con una expansión del 0,31% en abril, pero en mayo se contrajo un 1,43%.

A pesar de los datos, Contreras afirmó que la economía no está en recesión, al tiempo que culpó a los analistas "obsesionados" que arremeten contra el Gobierno por cualquier sugerencia en sentido contrario.

"La economía no está en recesión, y no ha entrado en una recesión", dijo Contreras, y añadió que las recesiones económicas suelen implicar "episodios prolongados" de desaceleración, aunque apuntó que las definiciones eras subjetivas y no dio una temporalidad concreta.

"El punto central es que nuestra economía ha sufrido dos shocks de alto impacto", señaló, apuntando al clima adverso vinculado al fenómeno meteorológico El Niño, que ha perjudicado la agricultura y la pesca, así como los conflictos sociales vinculados a las protestas antigubernamentales que se iniciaron a finales del año pasado.

Las protestas, que afectaron al sector minero, clave en el país, ocurrieron tras la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo el pasado diciembre.

"Hay un grupo de economistas que están obsesionados decir que la economía está en recesión", agregó Contreras, acusándolos de buscar socavar el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El ministro también se refirió a las fuertes inversiones del sector privado, por valor de miles de millones de dólares, que se pondrán en marcha durante el tercer trimestre, además de los importantes planes de gasto del Gobierno. (Reporte de David Alire García; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

