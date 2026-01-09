Economía peruana muestra "dinámica virtuosa" con inflación bajo control: banco central

LIMA, 9 ene (Reuters) - La economía de Perú habría crecido alrededor del 2% interanual en noviembre y sus indicadores muestran una "dinámica virtuosa" con una inflación bajo control, dijo el viernes el gerente de estudios económicos del Banco Central, Adrián Armas. El banco central estimó en diciembre un crecimiento del Producto Interno Bruto del país minero de un 3% en 2025.

Armas dijo en una conferencia telefónica que el banco mantiene su reciente proyección de crecimiento económico de 3% para el 2026, pero señaló que podría esperarse un menor ritmo en los primeros meses del año asumiendo algún impacto por las elecciones presidenciales de abril, "que aún no se ha visto".

"Nuestra economía está con esta dinámica virtuosa", dijo, destacando indicadores como un aumento fuerte en diciembre del consumo de cemento y del empleo formal, una inflación bajo control, una balanza de pagos "bastante sólida" con superávit y un déficit fiscal con tendencia a la baja en los últimos meses.

"Perú es uno de los pocos países en donde ya, desde el año 2024, la inflación llegó a su rango meta, y muy bien ubicada, cosa que digamos no es común, y son pocos los países que pueden mostrar realmente eso", destacó Armas.

Perú cerró el año pasado con una inflación del 1,5%, la tasa más baja en ocho años, y menor a la mitad del rango de la meta de inflación del banco central peruano de entre un 1% y un 3%. El banco central, que ha bajado gradualmente su tasa de interés desde un máximo de 7,75% a inicios del 2023, la mantuvo el jueves estable por cuarto mes consecutivo su tasa de referencia en un 4,25%, en línea con las expectativas de los analistas.

