Economía.- Petrobras recorta en un 2% su plan de inversiones para los próximos cinco años hasta 94.000 millones de euros

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

La petrolera brasileña Petrobras ha anunciado un plan de inversiones para los próximos cinco años de US$109.000 millones (94.236 millones de euros), lo que supone una reducción del 2% frente al plan del lustro anterior.

La compañía ha tomado esta decisión para blindar su flujo de caja en un momento marcado por la caída de los precios internacionales del petróleo, según informó en un comunicado.

Así, Petrobras destinará US$91.000 millones (78.684 millones de euros) del total de gastos de capital a proyectos en ejecución, de los cuales unos US$10.000 millones (8.646 millones de euros) necesitarán una confirmación presupuestaria sujeta a un análisis de financiación.

Es la primera vez que la empresa estatal reduce su presupuesto quinquenal tras la llegada al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, de ahí que los inversores estén siguiendo muy de cerca el plan de gastos de la compañía.

Dentro del plan, la petrolera ha destinado el 71,6% del total, unos US$78.000 millones (67.443 millones de euros) a exploración y producción. En concreto, se incluyen ocho nuevas unidades de producción en alta mar para 2030 y otros 10 buques de producción que se están estudiando para después de esta misma fecha.

En paralelo, Petrobras espera perforar 15 pozos en el Margen Ecuatorial de Brasil, donde la firma obtuvo recientemente permiso para su primer pozo, y espera hallar más zonas similares a los que Exxon Mobil ha realizado frente a las costas de Guyana.

Respecto a la producción de petróleo, la compañía espera que la cifra alcance un máximo de 2,7 millones de barriles diarios en 2028, por encima del techo previsto con anterioridad, y elevó el objetivo a corto plazo hasta los 2,5 barriles de petróleo al día para el próximo ejercicio.

Además, unos US$20.000 millones (17.288 millones de euros) de gasto se destinarán al refino y a líneas de negocio relacionadas, como los fertilizantes y la logística, si bien la empresa ha avanzado que no construirá nuevas refinerías.

Por último, el gasto previsto para proyectos de gas y bajas emisiones de carbono asciende a US$4.000 millones (3.458 millones de euros), en especial para biocombustibles, biometano y la vuelta a la producción del etanol.

La empresa ha propuesto un reparto regular de dividendos de al menos US$45.000 millones (38.903 millones de euros) para los próximos cinco años, similar al plan anterior, pero no se ha comprometido a pagar ninguna retribución extraordinaria a los accionistas en este mismo período.