Economía: Petróleo venezolano cierra con su precio más bajo en 5 años

De acuerdo con datos del mercado petrolero, el promedio mensual del Merey se situó en US$47,51 por barril en noviembre, 19 dólares menos que en enero de 2025. Esta tendencia a la baja es consistente con la debilidad observada en la cesta global de crudos, pero se ve exacerbada por los descuentos adicionales que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) debe otorgar para comercializar su crudo, en medio de las sanciones de Estados Unidos.

Por otro lado, la dinámica del mercado ha ampliado la brecha de precios entre el petróleo venezolano y la cesta de crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En noviembre pasado, esta diferencia se incrementó a 17 dólares por barril, un distanciamiento notable respecto a los períodos de flexibilización de sanciones, cuando la brecha se había reducido a aproximadamente 12 dólares. (ANSA).