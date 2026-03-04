LA NACION

Economía: Petrolera Ecopetrol entregó cifras de cierre de 2025

La compañía señaló que 2025 estuvo marcado por un entorno en el que se registró una caída del 15% en el preció del petróleo Brent, además de la revaluación del peso frente al dólar, sumado a la presión inflacionaria y a las afectaciones por bloqueos y ataques a la infraestructura local, lo que afectó las operaciones.

Frente al tema de los hidrocarburos, Ecopetrol informó que alcanzó un índice de reposición de reservas de 121%, considerado por la compañía como el más alto en los últimos cuatro años; al tiempo que señaló que cerró el 2025 con reservas probadas de 1.944 millones de barriles equivalentes, con una vida media de 7,8 años.

En cuanto a la producción, la estatal dijo que el promedio fue de 745.000 barriles de petróleo equivalente por día, mientras que la producción de crudo en el país alcanzó los 517.000 barriles diarios. (ANSA).

