Economía: Petrolera Geopark adquirió los activos de Frontera Energy en Colombia

Felipe Bayon, director ejecutivo de GeoPark, aseguró que la adquisición convierte a la petrolera en "el mayor operador privado en Colombia" y crea una "plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta", Argentina.

La petrolera estimó que la adquisición le permitirá llevar su producción por encima de los 90.000 barriles diarios de crudo en 2028, con un Ebitda estimado en US$950 millones.

"Una base de flujo de caja más sólida y estable se espera que mejore de manera sustancial la capacidad de GeoPark para financiar sus planes de crecimiento en Vaca Muerta, manteniendo una asignación de capital disciplinada", puntualizó la compañía, que aclaró que la transacción no significó la adquisición de la canadiense Frontera Energy Corporation, ni de sus activos y campos de exportación en Guyana. (ANSA).