Economía.- Plus Ultra alcanza una facturación de 157 millones de euros hasta septiembre, un 19% más

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press)

La aerolínea Plus Ultra ha registrado unos ingresos de 157 millones de euros en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un aumento del 19% respecto al mismo período del 2024.

Las ventas han experimentado un repunte del 45%, mientras que las horas de vuelo se han incrementado un 16% hasta superar las 15.000, según ha informado la empresa en un comunicado.

Respecto a los trayectos, las rotaciones han subido un 8% y la ocupación de sus aviones supera el 90%.

Por líneas de negocio, el segmento dedicado a operativa chárter y ACMI (ación, tripulación, mantenimientos y seguros) aumenta sus resultados un 27%, en especial por el acuerdo que mantiene con la línea aérea de bandera Air Algerie y las operaciones de temporada contratada por touroperadores, sobre todo en los trayectos que unen Varsovia y Cracovia (Polonia) con Varadero (Cuba) y Cartagena de Indias (Colombia).

De cumplirse las estimaciones de la compañía, el mantenimiento de la tendencia registrada hasta el cierre del ejercicio "supondría el mejor resultado operativo de su historia".

La aerolínea acaba de celebrar su décimo aniversario en pleno proceso de expansión con el foco puesto en aumentar los destinos a Latinoamérica y duplicar en los próximos años su flota.

De hecho, la firma ha anunciado recientemente la apertura de ruta a Buenos Aires e incorporará su séptimo Airbus A330 la próxima semana.

En concreto, la hoja de ruta de Plus Ultra pasa por incrementar la vinculación comercial de las agencias de viajes, la captación de nuevo negocio alrededor al vuelo y el incremento de la cuota de mercado en todos los países donde opera.

"La entrada en servicio del sexto Airbus A330, la mayor eficiencia operativa en consumo de combustible, la gestión de flota y el aumento de frecuencias en los destinos, han sido piezas clave para obtener este resultado", señaló el consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli.