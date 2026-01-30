Economía: Precios a la producción en EEUU suben en diciembre más de lo esperado

Según los datos difundidos por el Departamento de Trabajo, el índice de precios al productor (PPI) registró un incremento mensual más fuerte de lo previsto, en un contexto de presiones inflacionarias persistentes en la cadena productiva.

El mercado esperaba subas más moderadas, en torno al 0,2% mensual y al 2,8% interanual, por lo que el dato refuerza la percepción de que el proceso de desaceleración inflacionaria podría ser más gradual de lo estimado.

El indicador es seguido de cerca por los mercados financieros porque suele anticipar la evolución de la inflación al consumidor y puede influir en las decisiones de política monetaria (ANSA)